Японія обрала ієрогліф 2020 року

У кінці кожного року жителі країни шляхом голосування обирають ієрогліф

Вибір ієрогліфа 2020 року пов'язаний з обмеженнями, які вводилися через пандемію коронавірусу

В Японії символом 2020 року став ієрогліф «тісний» (密). Відповідне рішення прийняла японська Федерація перевірки ієрогліфічних навичок, повідомляє NHK.

Жителів країни просили уникати великих скупчень людей, тісних просторів і не вступати у близькі контакти. Другим за популярністю ієрогліфом, що претендує на те, щоб стати символом року, стало слово «гірше». Третє місце зайняв ієрогліф зі значенням «хвороба».

Головний ієрогліф року намалював тушшю настоятель буддійського храму Кіемідзу-дера, розташованого у Кіото.

У кінці кожного року жителі країни шляхом голосування обирають ієрогліф, який характеризує обставини у світі, що склалися за минулий рік.

У 2019 році символом став ієрогліф «рей», значення якого – «порядок», «гармонія», «краса».

Нагадаємо, що 10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.

Крім того, тлумачний словник Merriam-Webster назвав слово 2020 року.