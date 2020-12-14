  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Японія обрала ієрогліф 2020 року

    • Розсилка
    <p>У кінці кожного року жителі країни шляхом голосування обирають ієрогліф</p> - Японія обрала ієрогліф 2020 року

    У кінці кожного року жителі країни шляхом голосування обирають ієрогліф

    Фото: NHK

    Вибір ієрогліфа 2020 року пов'язаний з обмеженнями, які вводилися через пандемію коронавірусу

    В Японії символом 2020 року став ієрогліф «тісний» (密). Відповідне рішення прийняла японська Федерація перевірки ієрогліфічних навичок, повідомляє NHK.

    Жителів країни просили уникати великих скупчень людей, тісних просторів і не вступати у близькі контакти. Другим за популярністю ієрогліфом, що претендує на те, щоб стати символом року, стало слово «гірше». Третє місце зайняв ієрогліф зі значенням «хвороба».

    Головний ієрогліф року намалював тушшю настоятель буддійського храму Кіемідзу-дера, розташованого у Кіото.

    У кінці кожного року жителі країни шляхом голосування обирають ієрогліф, який характеризує обставини у світі, що склалися за минулий рік.

    У 2019 році символом став ієрогліф «рей», значення якого «порядок», «гармонія», «краса».

    Нагадаємо, що 10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року. 

    Крім того, тлумачний словник Merriam-Webster назвав слово 2020 року.

    Теги: Японія карантин словник коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies