Оксфордський словник не зміг обрати слово року: 2020-й не вмістиш в одному слові

Замість цього Оксфордський словник випустив загальний звіт з аналізом змін в англійській мові протягом року

Лінгвісти впевнені, що 2020 рік – це не той рік, який можна було б позначити одним єдиним словом

Замість визначення одного головного слова 2020 року Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував нові явища в мові. Про це повідомляє сайт Oxford Languages.

«Англійській мові, як і нам всім, в 2020 році довелося швидко адаптуватися до нових життєвих умов. Наша команда досвідчених лінгвістів збирала і аналізувала ці лексичні дані протягом року... Але стало очевидно, що 2020 рік – це не той рік, який можна було б просто вмістити в одне єдине «слово року», – йдеться в повідомленні.

Серед слів 2020 року домінують ті, що пов'язані з пандемією коронавірусу, зокрема: «коронавірус», «пандемія», «соціальна дистанція», «соціальна ізоляція», «локдаун».

Також лінгвісти виділили групу слів про клімат і навколишнє середовище та про внутрішньополітичну ситуацію у США: «лісова пожежа», «клімат», «імпічмент», «голосування поштою», «Black Lives Matter».

Також у 2020 році лінгвісти відзначили прикметник «білоруський» через масштабні акції протесту після виборів у Білорусі.

У 2018 році Оксфордський словник визнав словом року «toxic» («отруєний», «наповнений отрутою», «токсичний»). Слово було обране через отруєння Сергія Скрипаля. У 2019 словом року стало словосполучення «climate emergency» (надзвичайна кліматична ситуація).

10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.

«У свідомості більшості людей локдаун – це захід для охорони здоров'я», – передає пресслужба.

У топ-10 року також потрапили слова, пов'язані з пандемією. Це «коронавірус», «соціальне дистанціонування», «самоізоляція», а також «безстрокова відпустка» (furlough) та «ключовий працівник» – ідеться про лікарів, медсестер, поштарів та інших працівників критично важливих служб.