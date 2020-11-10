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    У світі

    Словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року

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    У Collins пояснюють, що слово &laquo;локдаун&raquo; з'явилося з тюремної лексики - Словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року
    У Collins пояснюють, що слово «локдаун» з'явилося з тюремної лексики

    На веб-сайтах, у книгах, газетах, а також на телебаченні та радіо використання цього слова збільшилося на 6000%

    Видавці тлумачних словників англійської мови Collins English Dictionary назвали словом 2020 року – «локдаун». Про це повідомляє пресслужба Collins Dictionary.

    У Collins пояснюють, що слово «локдаун» з'явилося з тюремної лексики. Локдаун – це коли ув'язнених не випускають із камер за порушення, але у 2020 році значення цього слова змінилося.

    «У свідомості більшості людей локдаун – це захід для охорони здоров'я», – передає пресслужба.

    У топ-10 року також потрапили слова, пов'язані з пандемією. Це «коронавірус», «соціальне дистанціонування», «самоізоляція», а також «безстрокова відпустка» (furlough) та «ключовий працівник» – ідеться про лікарів, медсестер, поштарів та інших працівників критично важливих служб.

    Також до переліку найбільш вживаних слів потрапили й такі, що не стосуються Covid-19. Наприклад, «Megxit» почали використовувати після того принц Гаррі та Меган Маркл частково відмовилися від королівського статусу.

    Також, за версією словника, часто у 2020 році використовували словосполучення «Black Lives Matter» – цей вислів став слоганом антирасистського руху. Крім того, для опису людини, яка знімає короткі відео в TikTok, придумали назву – «TikToker».

    Набуло популярності слово «mukbang» – означає онлайн-трансляцію, під час якої ведучий їсть забагато їжі, щоб розвеселити глядачів.

    Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, коли настане «медичний локдаун».

    словник коронавірус TikTok
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