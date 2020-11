Словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року

Видавці тлумачних словників англійської мови Collins English Dictionary назвали словом 2020 року – «локдаун». Про це повідомляє пресслужба Collins Dictionary.

У Collins пояснюють, що слово «локдаун» з'явилося з тюремної лексики. Локдаун – це коли ув'язнених не випускають із камер за порушення, але у 2020 році значення цього слова змінилося.

«У свідомості більшості людей локдаун – це захід для охорони здоров'я», – передає пресслужба.

У топ-10 року також потрапили слова, пов'язані з пандемією. Це «коронавірус», «соціальне дистанціонування», «самоізоляція», а також «безстрокова відпустка» (furlough) та «ключовий працівник» – ідеться про лікарів, медсестер, поштарів та інших працівників критично важливих служб.

Також до переліку найбільш вживаних слів потрапили й такі, що не стосуються Covid-19. Наприклад, «Megxit» почали використовувати після того принц Гаррі та Меган Маркл частково відмовилися від королівського статусу.

Також, за версією словника, часто у 2020 році використовували словосполучення «Black Lives Matter» – цей вислів став слоганом антирасистського руху. Крім того, для опису людини, яка знімає короткі відео в TikTok, придумали назву – «TikToker».

Набуло популярності слово «mukbang» – означає онлайн-трансляцію, під час якої ведучий їсть забагато їжі, щоб розвеселити глядачів.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS