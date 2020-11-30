Тлумачний словник Merriam-Webster назвав слово 2020 року

Лише у березні користувачі словника на 4000% частіше уточнювали значення слова

З початку пандемії Covid-19, 11 березня, кількість запитів цього слова зросла на 115 806% у порівнянні з тим самим днем рік тому

Американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2020 року «пандемію». Про це йдеться на сайті Merriam-Webster.

Укладачі словника зазначають, що з 20 січня поступово зростала кількість запитів зі словом «пандемія». Перший сплеск пошуку слова стався 3 лютого, коли у США виписали з лікарні першого пацієнта з Covid-19. Того дня це слово шукали на 1621% частіше, ніж у цей же день рік тому.

Запити щодо «пандемії» тільки зростали та у березні, коли більшість країн закрили кордони й ввели жорсткий карантин, слово шукали в середньому на 4000% у порівнянні з 2019 роком.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно назвали Covid-19 пандемією і саме тоді це слово користувачі шукали найчастіше. Кількість запитів щодо слова «пандемія» зросла на 115 806% у порівнянні з 2019 роком. Як кажуть укладачі, це слово досі залишається дуже популярним.

У коментарі AP головний редактор словника Пітер Соколовський розповів, що їхній вибір слова навряд когось здивував. Також редактор припустив, що слово «пандемія» шукали не тільки тому, що не знали значення слова, а для того, щоб дізнатися більше деталей про ситуацію та почуватися спокійніше.

У десятку найпопулярніших слів року потрапили «коронавірус», «defund» (припинити фінансування, стало популярне на тлі антирасистських протестів), «Мамба» (прізвисько американського баскетболіста Кобі Браянта, який загинув 26 січня), «Kraken» (міфічне скандинавське морське чудовисько), «карантин», «Antebellum» (назва американського гурту), «Schadenfreude» (радість через біду в інших), «безсимптомний», «irregardless» (попри щось), «ікона» (стосовно визначних людей) та «malarkey» (нещира розмова).

Минулого року словник Merriam-Webster обрав словом року «they» (вони).

Нагадаємо, що оксфордський словник не зміг обрати слово року: 2020-й не вмістиш в одному слові.

Крім того, 10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.