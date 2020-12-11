Журнал Time назвав людину року
У номінації людина року перемогли обраний президент США та його віце-президент
Журнал Time присудив звання людина року обраному президенту США Джо Байдену та Камалі Харріс, яка стане віце-президентом США.
Фото обох політиків опубліковано на обкладинці журналу 11 грудня.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
До слова, журнал Time назвав Леброна Джеймса спортсменом року.
Також журнал Time назвав артиста року.
Раніше було оголошено імена 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.
Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року».
Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.