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    У світі

    Журнал Time назвав людину року

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    Джо Байден та Камала Харріс - Журнал Time назвав людину року
    Джо Байден та Камала Харріс

    У номінації людина року перемогли обраний президент США та його віце-президент

    Журнал Time присудив звання людина року обраному президенту США Джо Байдену та Камалі Харріс, яка стане віце-президентом США.

    Фото обох політиків опубліковано на обкладинці журналу 11 грудня.

    До слова, журнал Time назвав Леброна Джеймса спортсменом року.

    Також журнал Time назвав артиста року.
    Раніше було оголошено імена 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

    Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року»

    Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.

    Теги: США Джозеф Байден вибори у США президент Камала Харріс Людина року
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