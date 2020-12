Журнал Time назвав людину року

Журнал Time присудив звання людина року обраному президенту США Джо Байдену та Камалі Харріс, яка стане віце-президентом США.

Фото обох політиків опубліковано на обкладинці журналу 11 грудня.

