Японія почала тестувати пасажирський експрес, що їздитиме зі швидкістю до 400 км/год



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Це буде найшвидший потяг у світі

Планується, що потяг перевозитиме пасажирів з 2030 року, рухаючись зі швидкістю до 360 кілометрів за годину

Японія почала тестувати свій найшвидший пасажирський експрес, що зможе розвивати швидкість до 400 кілометрів за годину. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що йдеться про версію ALFA-X поїзда Шінкансен. Очікується, що він почне перевозити пасажирів з 2030 року, рухаючись зі швидкістю до 360 кілометрів за годину.

Це означатиме, що він буде найшвидшим швидкісним пасажирським поїздом у світі, вказує CNN.

Він навіть пережене китайський поїзд Fuxing, який рухається зі швидкістю на 10 кілометрів на годину менше, хоча спроектований з такими ж швидкісними можливостями, що й ALFA-X.

Як повідомлялося, Японія має намір укласти мир з РФ до кінця ери Рейву.