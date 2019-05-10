Москва і Токіо мають значні розбіжності щодо мирної годи - Лавров



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Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ

Токіо відмовляється підписувати мирну угоду без вирішення територіальної суперечки

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про те, що між Москвою і Токіо досі зберігаються значні протиріччя щодо формальної мирної угоди. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мирна угода, відповідно до очікувань Японії, має дозволити вирішити територіальну суперечку. Восени 2018 року Володимир Путін пропонував прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе підписати мирну угоду із РФ без вирішення територіальних суперечок – приналежності чотирьох спірних островів Курильської гряди, які були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Дана пропозиція була проігнорована.

Уряд Абе був готовий погодитися підписати мирну угоду у відповідь на повернення двох із чотирьох спірних островів – Хабомаї і Шиконату. Проте, після зустрічі Володимира Путіна і Сіндзо Абе в січні 2019 року РФ відмовилася від реалізації такого сценарію.

Раніше повідомлялося, що Японія планує укласти мирний договір з Російською Федерацією до кінця ери Рейву, що розпочалася зі сходженням на престол нового імператора 1 травня 2019 року.

Іще раніше прем'єр Японії погодився на частину Курильських островів. Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона віддасть Японії два з чотирьох спірних Курильських островів.

Натомість Путін продовжує загравати з Японією, обіцяючи спільне господарювання на Курилах.

Нагадаємо, близько трьохсот росіян на Сахаліні протестували проти передачі Японії Курильських островів.