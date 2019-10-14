З 14 жовтня ВВС починає використовувати написання столиці України як «Kyiv», а не «Kiev»



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Кілька місяців ще триватиме перехідний період

Британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з «Kiev» на «Kyiv».

Про це йдеться у заяві компанії ВВС.

«ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що «Kyiv» (а не «Kiev») зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України», – зазначається у заяві.

Повідомляється також, що таке правило написання столиці України у текстах, на картах та у графіках починає діяти на ВВС з 14 жовтня 2019 року. Проте кілька місяців ще триватиме перехідний період, протягом якого в англомовних текстах може вживатися таке формулювання: «Kyiv, formerly known as Kiev».

«Україна закріпила транслітерацію, яка передбачає написання Kyiv, ще у 1995 році. Відтоді саме такий правопис фігурував в українських та міжнародних нормативних актах, та це не завжди відображалося у реальному використанні у світі у всіх сферах життя», – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv.

Американська інформаційна агенція Associated Press віднині у своїх матеріалах писатиме назву української столиці як «Kyiv», а не «Kiev».