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    Бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv

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    Бібліотека американського Конгресу - Бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv
    Бібліотека американського Конгресу

    «Позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети», – заявили в МЗС

    Бібліотека Конгресу США офіційно запровадила використання назви Kyiv.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA.

    «Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети», – заявили в МЗС.

    Раніше аеропорт столиці Єгипту Каїру став 50-м у світі, який почав вживати правильну транслітерацію назви Києва латинкою.

    На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

    Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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