Американська інформаційна агенція Associated Press віднині писатиме Kyiv замість Kiev
AP змінило написання назви столиці України на Kyiv відповідно до транслітерації англійською, якій українська влада надає перевагу
Американська інформаційна агенція Associated Press віднині у своїх матеріалах писатиме назву української столиці як Kyiv, а не Kiev.
Про це повідомляється в акаунті AP Stylebook у Twitter.
«AP змінило написання назви столиці України на Kyiv відповідно до транслітерації англійською, якій українська влада надає перевагу та через зростання кількості використань», - йдеться у дописі.
Зазначається також, що транслітерація у попередніх матеріалах виправлятися не буде.
В агентстві пожартували, що назву страви «котлета по-київські» й далі писатимуть як «Сhicken Kiev».
Як відомо, Міністерство закордонних справ України оголосило кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.