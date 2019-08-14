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    У світі

    Американська інформаційна агенція Associated Press віднині писатиме Kyiv замість Kiev

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    У агенції зазначили, що&nbsp;транслітерація у попередніх матеріалах виправлятися не буде - Американська інформаційна агенція Associated Press віднині писатиме Kyiv замість Kiev
    У агенції зазначили, що транслітерація у попередніх матеріалах виправлятися не буде

    AP змінило написання назви столиці України на Kyiv відповідно до транслітерації англійською, якій українська влада надає перевагу

    Американська інформаційна агенція Associated Press віднині у своїх матеріалах писатиме назву української столиці як Kyiv, а не Kiev.

    Про це повідомляється в акаунті AP Stylebook у Twitter.

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    «AP змінило написання назви столиці України на Kyiv відповідно до транслітерації англійською, якій українська влада надає перевагу та через зростання кількості використань», - йдеться у дописі.

    Зазначається також, що транслітерація у попередніх матеріалах виправлятися не буде.

    В агентстві пожартували, що назву страви «котлета по-київські» й далі писатимуть як «Сhicken Kiev».

    Як відомо, Міністерство закордонних справ України оголосило кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.

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