У США зазнав аварії канадський навчальний літак



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Аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті

Навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.

Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.

Зазначається, що інцидент стався на пасовищі неподалік від міста Брукс приблизно о 13.30 (20.30 за київським часом). Пілот успішно катапультувався.

ВПС Канади уточнили, що аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті.

«Зараз занадто рано говорити про причини інциденту. Ми раді, що Кевін (Домон-Гарньє, пілот літака) і публіка не постраждали», − зазначено в повідомленні.