  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США зазнав аварії канадський навчальний літак

    • Розсилка
    У США зазнав аварії канадський навчальний літак

    Аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті

    Навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.

    Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.

    Зазначається, що інцидент стався на пасовищі неподалік від міста Брукс приблизно о 13.30 (20.30 за київським часом). Пілот успішно катапультувався.

    ВПС Канади уточнили, що аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті.

    «Зараз занадто рано говорити про причини інциденту. Ми раді, що Кевін (Домон-Гарньє, пілот літака) і публіка не постраждали», − зазначено в повідомленні.

    США авіашоу літак аварія Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ