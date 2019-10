У США зазнав аварії канадський навчальний літак

Аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті

Навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.

Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.

Зазначається, що інцидент стався на пасовищі неподалік від міста Брукс приблизно о 13.30 (20.30 за київським часом). Пілот успішно катапультувався.

ВПС Канади уточнили, що аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті.

Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16