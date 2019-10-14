У США зазнав аварії канадський навчальний літак
Аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті
Навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.
Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.
Зазначається, що інцидент стався на пасовищі неподалік від міста Брукс приблизно о 13.30 (20.30 за київським часом). Пілот успішно катапультувався.
ВПС Канади уточнили, що аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті.
Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16— Charlotte Cliche (@CharlotteCliche) 13 жовтня 2019 р.
«Зараз занадто рано говорити про причини інциденту. Ми раді, що Кевін (Домон-Гарньє, пілот літака) і публіка не постраждали», − зазначено в повідомленні.