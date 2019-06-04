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    У світі

    З Дунаю почали витягати тіла загиблих туристів після зіткнення теплоходів минулого тижня

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    Пошукова операція триває - З Дунаю почали витягати тіла загиблих туристів після зіткнення теплоходів минулого тижня
    Пошукова операція триває

    Постійні дощі та сильна течія заважають водолазам проводити роботи

    У столиці Угорщини Будапешті рятувальники почали витягати тіла туристів, які загинули внаслідок зіткнення двох теплоходів на Дунаї.

    Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Index.hu.

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    Зазначається, що у понеділок, 3 червня, з Дунаю витягли тіло чоловіка, його знайшли на відстані понад 100 км вниз по течії від столиці Угорщини у регіону Бач-Кішкун.

    «Імені загиблого поки не назвали, але за даними угорських ЗМІ - це корейський турист у віці близько 60 років», йдеться у повідомленні.

    Крім того, також водолази дістали з води тіло жінки. Її знайшли в уламках прогулянкового теплоходу, які лежать на дні Дунаю поблизу мосту Маргіт, де сталася аварія.

    Пошукова операція триває.

    Постійні дощі та сильна течія заважали водолазам проводити роботи. Багато з тіл, як вважають, все ще перебувають всередині затонулого теплохода.

    Як повідомлялося, рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час аварії катера на Дунаї.

    Нагадаємо, прогулянковий катер затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

    На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.

    Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що катер впав на бік через 7 секунд після зіткнення і затонув.


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