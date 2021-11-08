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    В Японії вперше за добу ніхто не вмер від коронавірусу

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    У цій країні протягом неділі ніхто не помер від коронавірусу - В Японії вперше за добу ніхто не вмер від коронавірусу
    У цій країні протягом неділі ніхто не помер від коронавірусу
    Фото: kobe-np.co.jp

    Уперше за 15 місяців японці не зареєстрували жодної смерті від Covid-19 за день

    В Японії повідомили, що зареєстрували нуль смертей від коронавірусу. Такого в країні не було цілих 15 місяців. Про це повідомляє The Japan times.

    У неділю Японія не повідомила про смертельні випадки, пов'язані з коронавірусом. Вперше за 15 місяців не зареєстровано жодного смертельного випадку за добу.

    Того ж дня захворіло коронавірусом в країні 162 людини, а загальне число важко хворих на Covid-19 по країні склало сто осіб.

    У столиці уряд Токіо повідомив про 21 нове зараження в неділю, що на одне менше, ніж тижнем раніше. Середнє значення нових випадків за сім днів в Токіо склало 20,1 в порівнянні з 24,6 тижнем раніше.

    У префектурі Осака, одному з найбільш постраждалих районів, зареєстровано 39 нових випадків зараження вірусом.
    Цифри говорять про те, що країна успішно бореться з коронавірусом.

    Нагадаємо, минулої доби в Києві коронавірус забрав життя 47 людей.

    Протягом неділі, 7 листопада, в Україні виявили 13068 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 473 людини, а 8200 – одужали.

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    Теги: Японія коронавірус
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    В Японії вперше за добу ніхто не вмер від коронавірусу