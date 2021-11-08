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    Думки вголос

    Смертність вже гірша, ніж в минулі хвилі Covid-19

    Що ще треба людям, аби усвідомити необхідність вакцинації? - Смертність вже гірша, ніж в минулі хвилі Covid-19
    Що ще треба людям, аби усвідомити необхідність вакцинації?
    фото: МОЗ України

    Максимальна летальність раніше сягала 0,9% на день (9 смертей на 1000 пацієнтів на день)

    Мовою оригіналу

    Вот график больничной летальности.

    Уже сейчас видно что суточная летальность стала выше по сравнению с прошлыми волнами.

    Что такое суточная летальность? – Это число летальных случаев по отношению к числу пациентов в больницах на тот же день.

    Пояснение.

    На данном графике я использовал два показателя летальности.

    Синий график – это летальность по случаям которые ежедневно публикует МОЗ (без сегодняшних)

    Красный график – это летальность по случаям привязанным к дате наступления события, в конце графика идет спад, т.к. реестр продолжает наполнятся.

    Но уже сейчас видно что весной максимальная летальность доходила до 0,9% в день (9 смертей на 1000 пациентов в день)

    А сейчас летальность выросла почти на 20% и составила 1,1% (11 смертей на 1000 пациентов в день)

    high_letal

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: смерть Україна вакцинація коронавірус
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    Смертність вже гірша, ніж в минулі хвилі Covid-19