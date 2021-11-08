Смертність вже гірша, ніж в минулі хвилі Covid-19
Максимальна летальність раніше сягала 0,9% на день (9 смертей на 1000 пацієнтів на день)
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Вот график больничной летальности.
Уже сейчас видно что суточная летальность стала выше по сравнению с прошлыми волнами.
Что такое суточная летальность? – Это число летальных случаев по отношению к числу пациентов в больницах на тот же день.
Пояснение.
На данном графике я использовал два показателя летальности.
Синий график – это летальность по случаям которые ежедневно публикует МОЗ (без сегодняшних)
Красный график – это летальность по случаям привязанным к дате наступления события, в конце графика идет спад, т.к. реестр продолжает наполнятся.
Но уже сейчас видно что весной максимальная летальность доходила до 0,9% в день (9 смертей на 1000 пациентов в день)
А сейчас летальность выросла почти на 20% и составила 1,1% (11 смертей на 1000 пациентов в день)
Джерело: блог Євген Істребіна