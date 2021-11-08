У Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років

До 30 листопада планується вакцинувати 80% населення Венесуели, а до 31 грудня – 90%

Влада Венесуели оголосила про початок вакцинації від коронавірусу дітей віком від 8 листопада, про це повідомив президент країни Ніколас Мадуро в ефірі телеканалу Venezolana de Televisión.

Як розповів глава держави, у боліваріанській республіці пройшли вакцинацію 70% громадян.

Мадуро повідомив, що до 30 листопада планується вакцинувати 80% населення, а до 31 грудня – 90%.

За даними МОЗ Венесуели, за всю пандемію в країні коронавірусом заразилися понад 412 тис. осіб, 4955 померли. Уряд країни використовує для щеплень вакцини з Росії, Китаю та Куби.

Але першою країною, яка запровадила обов'язкову вакцинацію від Covid-19 для дітей, стала Коста-Ріка.

Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.