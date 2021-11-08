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    У Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років

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    Президент Венесуели&nbsp; пройшли вакцинацію 70% громадян - У Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років
    Президент Венесуели  пройшли вакцинацію 70% громадян
    фото: AFP/Federico PARRA

    До 30 листопада планується вакцинувати 80% населення Венесуели, а до 31 грудня – 90%

    Влада Венесуели оголосила про початок вакцинації від коронавірусу дітей віком від 8 листопада, про це повідомив президент країни Ніколас Мадуро в ефірі телеканалу Venezolana de Televisión.

    Як розповів глава держави, у боліваріанській республіці пройшли вакцинацію 70% громадян.

    Мадуро повідомив, що до 30 листопада планується вакцинувати 80% населення, а до 31 грудня – 90%.

    За даними МОЗ Венесуели, за всю пандемію в країні коронавірусом заразилися понад 412 тис. осіб, 4955 померли. Уряд країни використовує для щеплень вакцини з Росії, Китаю та Куби.

    Але першою країною, яка запровадила обов'язкову вакцинацію від Covid-19 для дітей, стала Коста-Ріка.

    Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

    Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

    До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

    Теги: здоров'я діти Венесуела вакцинація населення коронавірус
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    У Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років