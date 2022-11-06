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Закликав більше народжувати «гарматного м’яса»: на війні загинув священник РПЦ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закликав більше народжувати «гарматного м’яса»: на війні загинув священник РПЦ
Васильєв не мав церковної освіти
фото скріншот відео

Васильєв був настоятелем храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця у підмосковному селищі Власиха

Священник Московської єпархії РПЦ Михайло Васильєв, який був настоятелем храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, загинув на війні проти України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначили у Московській патріархії, священник загинув «у зоні спеціальної військової операції при виконанні пастирських обов'язків». Інші подробиці не розголошуються.

Васильєв був настоятелем храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця у підмосковному селищі Власиха. У цьому закритому селищі розташовується штаб Ракетних військ стратегічного призначення. Храм має статус Патріаршого обійстя при штабі РВСН.

Васильєв не мав церковної освіти, проте закінчив Академію Генштабу. Як говориться на сайті РПЦ, він «взяв участь у відрядженнях у «гарячі точки» та у миротворчих операціях у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії, на Північному Кавказі та в Сирії». Був нагороджений орденом Мужності.

Декілька днів тому увагу привернув вислів Васильєва в ефірі телеканалу «Спас». Священик заявив, що якби жінки народжували більше дітей, їм було б не так боляче, якби їхні діти гинули на війні.

Нагадаємо, росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату Також повідомлялось російська православна церква продовжує приймати активну участь у російській агресії проти України. В інтернет потрапило відео, де священник у бронежилеті освячує російські танки.

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Теги: окупанти війна Російська православна церква в Україні священник

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