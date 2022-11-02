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Росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату
Від вибухової хвилі загинув послушник монастиря
фото: moh-pod.church.ua

Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія

Через масований ракетний удар окупантів по Україні 31 жовтня загинув послушник Лядівського Усікновенського скельного чоловічого монастиря. Він розташований поблизу села Лядова у Вінницькій області. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.

Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія. Внаслідок цього був пошкоджений іконостас, впало панікадило і повибивало вікна.

«На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Братія обителі просить усіх піднести молитви за упокоєння душі ново спочилого», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

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Теги: геноцид обстріл окупанти церква війна

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