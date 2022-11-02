Росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату
Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія
Через масований ракетний удар окупантів по Україні 31 жовтня загинув послушник Лядівського Усікновенського скельного чоловічого монастиря. Він розташований поблизу села Лядова у Вінницькій області. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.
Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія. Внаслідок цього був пошкоджений іконостас, впало панікадило і повибивало вікна.
«На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Братія обителі просить усіх піднести молитви за упокоєння душі ново спочилого», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.
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