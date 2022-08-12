Головна Країна Політика
search button user button menu button

Московська церква просить дозволити своїм єпископам кататися за межі України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Московська церква просить дозволити своїм єпископам кататися за межі України
Московська церква попросила прикордонників дозволити виїзд єпископів
фото: news.church.ua

Онуфрій звернувся до голови Державної прикордонної служби з проханням дозволити виїзд з України п’яти ієрархам конфесії

Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський) наприкінці червня звернувся до голови Державної прикордонної служби України з проханням дозволити виїзд з України п’яти ієрархам конфесії для організації парафій для українських біженців. Про це йдеться в листі митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ генерала Сергія Дейнеко, який є у розпорядженні LB.ua.

Зокрема, глава УПЦ МП просить дозволити виїзд керуючому справами УПЦ митрополиту Бориспільському і Броварському Антонію (Паканичу), одному з найбільш проросійських діячів УПЦ МП. 

Також у списку митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Єгоренко, архієпископ Шепетівський і Славутський Євсевій (Дудка), єпископ Ірпінський Лавр (Березовський) та єпископ Бородянський Марк (Андрюк).

Лист митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ
Лист митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ
фото: LB.ua

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Російська православна церква, пропри демарш, який вчора влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Нагадаємо, що Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

Читайте також:
Читайте також:
Теги: церква РПЦ ЗМІ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники ПЦУ й УПЦ почали вести діалог
Московська церква відхрестились від священників, які були на зустрічі з ПЦУ
7 липня, 11:18
Олександр Ткаченко на зустрічі із керівництвом Всесвітньої ради церков обговорив питання виключення чи призупинення членства РПЦ на час війни
Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко
7 серпня, 08:27
Более половины украинцев являются верующими ПЦУ
В какие церкви ходят украинцы: результаты опроса
5 серпня, 22:22

Політика

Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни
Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни
США в ООН потужно відповіли на заяви Росії про Запорізьку АЕС
США в ООН потужно відповіли на заяви Росії про Запорізьку АЕС
Московська церква просить дозволити своїм єпископам кататися за межі України
Московська церква просить дозволити своїм єпископам кататися за межі України
Глава МАГАТЕ закликав Радбез ООН сприяти екстреному візиту місії на Запорізьку АЕС
Глава МАГАТЕ закликав Радбез ООН сприяти екстреному візиту місії на Запорізьку АЕС
Зеленський про обстріли Запорізької АЕС: Росія пробила дно в історії тероризму
Зеленський про обстріли Запорізької АЕС: Росія пробила дно в історії тероризму
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
89K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
89K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
34K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
15K
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню
14K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Вчора, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту