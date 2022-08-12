Московська церква просить дозволити своїм єпископам кататися за межі України

Онуфрій звернувся до голови Державної прикордонної служби з проханням дозволити виїзд з України п’яти ієрархам конфесії

Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський) наприкінці червня звернувся до голови Державної прикордонної служби України з проханням дозволити виїзд з України п’яти ієрархам конфесії для організації парафій для українських біженців. Про це йдеться в листі митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ генерала Сергія Дейнеко, який є у розпорядженні LB.ua.

Зокрема, глава УПЦ МП просить дозволити виїзд керуючому справами УПЦ митрополиту Бориспільському і Броварському Антонію (Паканичу), одному з найбільш проросійських діячів УПЦ МП.

Також у списку митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Єгоренко, архієпископ Шепетівський і Славутський Євсевій (Дудка), єпископ Ірпінський Лавр (Березовський) та єпископ Бородянський Марк (Андрюк).

Лист митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ фото: LB.ua

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Російська православна церква, пропри демарш, який вчора влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Нагадаємо, що Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

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