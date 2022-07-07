Московська церква відхрестились від священників, які були на зустрічі з ПЦУ

Представники Московської церкви в Україні запевняють, що не відправляли своїх священників на зустріч в Софію

5 липня представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Однак пізніше представники Московської церкви вже заявили, що нікого з офіційних представників їхнього духовенства на зустрічі в Софії не було.

«Ніхто від Церкви не делегував священників, які взяли участь у цій зустрічі, представляти точку зору духовенства та мільйонів мирян УПЦ. Цей захід був організований представниками Міністерства культури, тому за всі організаційні питання, зокрема й за склад учасників, відповідальна тільки ця організація.

Зі ЗМІ мені стало відомо, що учасники цієї зустрічі розмовляли про те, що спільного та в чому відмінність УПЦ і ПЦУ. До чого вони дійшли – мені не відомо», – заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні митрополит Климент (Вечеря), якого цитує проросійський Telegram-канал «Политика Страны».

Нагадаємо, напередодні представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив сподівання, що ця зустріч – «це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України».

Як повідомлялося раніше, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся президента України Володимира Зеленського з закликом ініціювати об’єднавчі процеси в українському православ’ї.