Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)

ЗМІ зафіксували, як один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці

Чоловіком, який плавав на надувному матраці, зацікавилася міліція

Після тривалої спеки в білоруському Ліді пройшла сильна злива з грозою, яка затопила вулиці міста. Про це пише newgrodno.by.

Зазначається, що на деяких вулицях і у дворах утворилися підтоплення, рух транспорту на проблемних ділянках автомобільних доріг ускладнено.

ЗМІ зафіксували, як один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці. Ним зацікавилася міліція, але до складання протоколу справа не дійшла.

Напередодні, 5 липня, також повідомлялося, що у Росії негода затопила міста, люди готуються до евакуації (відео).

Тим часом, тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Зазначається, що зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.