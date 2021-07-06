  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЗМІ зафіксували, як один з&nbsp;жителів Ліди плавав по&nbsp;вулицях на&nbsp;надувному матраці - Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    ЗМІ зафіксували, як один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці
    Фото: newgrodno.by

    Чоловіком, який плавав на надувному матраці, зацікавилася міліція

    Після тривалої спеки в білоруському Ліді пройшла сильна злива з грозою, яка затопила вулиці міста. Про це пише newgrodno.by.

    Зазначається, що на деяких вулицях і у дворах утворилися підтоплення, рух транспорту на проблемних ділянках автомобільних доріг ускладнено.

    ЗМІ зафіксували, як один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці. Ним зацікавилася міліція, але до складання протоколу справа не дійшла.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)
    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)

    Напередодні, 5 липня, також повідомлялося, що у Росії негода затопила міста, люди готуються до евакуації (відео).

    Тим часом, тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Зазначається, що зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.

    Теги: Білорусь атмосферне явище місто негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Замість авто – надувний матрац. Злива у Білорусі затопило місто (фото, відео)