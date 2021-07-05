На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл

Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка

У понеділок ввечері, 5 липня, в Одеській області залишаються без світла 29 населених пунктів. При цьому відновили подачу електрики в 114 селах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області.

«Станом на 18.00 ми повернули світло в 114 населених пунктів Одеської області. Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.

Тим часом в окупованому Криму вирує інша негода. Затяжні дощі охопили Ялту У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

Нещодавно очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто. Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

Також Яніна Павленко повідомляла, що в Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.