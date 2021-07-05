  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл - На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл
    На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл
    Фото з відкритих джерел

    Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка

    У понеділок ввечері, 5 липня, в Одеській області залишаються без світла 29 населених пунктів. При цьому відновили подачу електрики в 114 селах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеської області.

    «Станом на 18.00 ми повернули світло в 114 населених пунктів Одеської області. Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.

    Тим часом в окупованому Криму вирує інша негода. Затяжні дощі охопили Ялту У місті вийшла з берегів річка Водоспадна: бурхливий потік перехоплює через парапет. У соцмережах викладають ролики розгулу стихії, яку контролювати неможливо.

    Нещодавно очільниця окупованої Ялти Яніна Павленко вийшла в прямий ефір федерального каналу з закликом рятувати місто. Павленко розпереживалася через зірваний курортний сезон, адже цього року не варто очікувати потоку туристів.

    Також Яніна Павленко повідомляла, що в Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків.

    Теги: Одещина аварія ДТЕК річка негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині залишаються знеструмленими майже 30 сіл