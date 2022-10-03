Заввідділом «Ермітажу» звільнився виїхав із РФ на знак протесту проти війни в Україні 

Озерков «не має наміру мати нічого спільного з сьогоднішньою РФ»

Країну-терористку покидають освічені люди

Завідувач відділу сучасного мистецтва музею «Ермітаж» Дмитро Озерков звільнився з музею після 22 років роботи та залишив Росію. Про це повідомив сам Озерков у своєму акаунті в соцмережі Instagram. Він пояснив, що вирішив звільнитися після початку війни, розв'язаної Росією проти України.

«Остаточне рішення було ухвалено після того, як було опубліковано інтерв'ю з директором музею Михайлом Піотровським», – уточнив Озерков, додавши, що не бере участі в діяльності «Ермітажу» з початку березня.

Дмитро Озерков також заявив, що «не має наміру мати нічого спільного з сьогоднішньою РФ».

«Після того, як Росія відправила свої війська в Україну, діалог і повага перестали щось означати в Росії, новини змінилися пропагандою, яка нічого не говорить про численні злочини російських збройних сил проти цивільного населення. Як громадянин Росії я сприймав цю ганьбу як свою вину і ділився цією думкою», – написав Озерков.

Він повідомив, що вирішив «припинити робити щось у сьогоднішній Росії та для неї».

До слова директор «Ермітажу» Михайло Піотровський у червні дав інтерв'ю і підтримав агресію РФ в Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому російський історик та опозиціонер Андрій Зубов повідомив, що напередодні закриття кордону втік до Фінляндії.

Раніше російський травматолог-ортопед Андрій Волна 12 вересня повідомив, що він разом із дружиною Вірою та дітьми змушені були тікати з країни-терористки РФ.

А напередодні, 29 вересня, співачка Алла Пугачова виїхала з Росії разом із дітьми.