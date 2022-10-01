Країна Азії готова прийняти всіх росіян-втікачів від «могилізації»

Монголія обіцяє видавати посвідки всім, хто попросить

Імміграційне агентство Монголії заявило, що видаватиме посвідку на проживання всім росіянам, які звернулися з відповідним запитом. Про це повідомив голова агентства Нергуйн Ууганбаяр, пише видання Ikon.mn.

«Громадяни Російської Федерації звертаються із заявами про перебування у Монголії на певний період часу. У зв'язку з цією ситуацією прийнято рішення про надання відповідної категорії посвідки громадянам РФ, які подали заяву», – цитують журналісти слова Ууганбаяра.

Глава агентства додав, що у Монголії існує 56 різних категорій посвідки на проживання.



За перший тиждень після початку мобілізації в Росії до Монголії в'їхали понад шість тисяч росіян. У цей же час приблизно 750 осіб продовжили термін свого перебування в країні і понад тисяча росіян отримали консультації з питань отримання посвідки на проживання та продовження терміну перебування в Монголії.



Після 21 вересня, коли в Росії було оголошено мобілізацію, десятки тисяч росіян почали залишати країну. На сухопутних кордонах утворилися багатокілометрові затори. Найбільше людей їдуть до Казахстану та Грузії.

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. Нагадаємо, за даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.