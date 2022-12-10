Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Збройні сили Румунії знешкодили міну біля узбережжя Чорного моря

Юрій Лящук
glavcom.ua
Збройні сили Румунії знешкодили міну біля узбережжя Чорного моря
Ця міна стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня
фото ілюстративне

Міна дрейфувала приблизно в 2,5 морських милях на північ від румунського чорноморського порту Констанца

У суботу, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у своїх водах.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно в 2,5 морських милях (4,6 км) на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Зазначено, що Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міна, знешкоджена в суботу, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

Раніше Данілов натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь.

Нагадаємо, триває 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

Читайте також: Це пастка: президент Литви застеріг від транзиту зерна через Білорусь
Теги: Чорне море війна зброя Румунія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував усім друзям України в Європі
Зеленський розповів, коли може закінчитися війна
8 грудня, 08:32
Президент РФ продовжує заявляти, що «все за планом»
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
7 грудня, 17:49
Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю
Війна в Україні може вийти з-під контролю – Столтенберг
Вчора, 22:05

Соціум

Збройні сили Румунії знешкодили міну біля узбережжя Чорного моря
Збройні сили Румунії знешкодили міну біля узбережжя Чорного моря
Журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ
Журналістка «Главкома» презентувала в Бухаресті книгу про агресію РФ
Африканську країну спіткав блекаут
Африканську країну спіткав блекаут
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки
В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки
У центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників (фото)
У центрі Дрездена чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
12K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
7891
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
6708
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
6307
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
6054
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під обстріл (фото, відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту