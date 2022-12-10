Данілов натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь

Данілов: Ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком

Україна відповідатиме агресору, який постійно зазіхає на чужу територію

Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів у відповідь по ворогу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

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«Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком», – сказав Данілов.

Він також прокоментував заяви деяких представників західних країн, які радять не загострювати ситуацію. «Ситуація була загострена вже багато років», – наголосив секретар РНБО.

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Данілов додав, що Україна не може не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини визнав право українців влучати по військових цілях у Росії.

Як відомо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.