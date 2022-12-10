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Данілов натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Данілов натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь
Данілов: Ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком
Фото з відкритих джерел

Україна відповідатиме агресору, який постійно зазіхає на чужу територію

Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів у відповідь по ворогу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

«Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком», – сказав Данілов.

Він також прокоментував заяви деяких представників західних країн, які радять не загострювати ситуацію. «Ситуація була загострена вже багато років», – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна не може не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини визнав право українців влучати по військових цілях у Росії.

Як відомо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

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Теги: росія агресія РНБО Олексій Данілов авіаудар війна

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