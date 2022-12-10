Це пастка: президент Литви застеріг від транзиту зерна через Білорусь

Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій, зазначив Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно через свою територію. Про це Науседа написав у своєму Twitter-акаунті.



«Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій. Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї», - відзначив президент Литви.

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Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.

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Через дії Росії судна із «зернового коридору» по 3-5 тижнів чекають у черзі, щомісяця на експорт не потрапляють кілька мільйонів тонн української агропродукції.