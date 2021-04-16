Збройний напад на банк у Грузії: є заручники (відео)

Співробітники поліції повністю оточили район

У Тбілісі у «Банку Грузії» захопили заручників. За попередньою інформацією, нападник один, проте він озброєний. Поліція взяла установу в оточення. Про це повідомляє Sputnik Georgia

Події відбуваються у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема метро. Вхід у метрополітен закритий.

Як повідомляють очевидці нападу, у чоловіка є вогнепальна зброя. Він майже одразу відпустив одну жінку. Після цього у приміщенні залишились троє співробітників та один охоронець. Згідно з останніми даними, у заручниках є лише одна людина.

Тим часом, у середу, 14 квітня, в селі Катюжанка Київської області невідомі підірвали банкомат, розташований біля магазину, та викрали понад 100 тис. грн. Подія сталась близько 3:00 ночі. За однією з версій, зловмисники дістались до касет з грошима після того, як закачали в банкомат газ та підірвали його. Забравши гроші, вони зникли в невідомому напрямку. Точна сума вкраденого встановлюється.

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