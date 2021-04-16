У США на складі FedEx сталася стрілянина. Є загиблі (відео)

За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки

У будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина. Повідомляється про вісім загиблих. Про це пише The New York Times з посиланням на дані поліції.

Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію 15 квітня близько 23:00 за місцевим часом.

This is new video of the FedEx Ground facility from @wrtv photographer Mike Japowicz. pic.twitter.com/ibYGKUFv5o — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

За попередніми даними, чоловік, що стріляв, наклав на себе руки. Будівля FedEx розташована неподалік від міжнародного аеропорту Індіанаполіса.

Нагадаємо, 13 квітня в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Також одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, що стався 8 квітня у штаті Техас.

В американському штаті Північна Кароліна, у Вілмінгтоні, внаслідок стрілянини на вечірці загинули троє людей і ще четверо зазнали поранень.

В місті Бірмінгем в США 4 квітня стріляли в парку. Серед поранених – чотирирічний хлопчик, також постраждали підлітки 15, 16 та 17 років.