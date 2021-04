У США на складі FedEx сталася стрілянина. Є загиблі (відео)

У будівлі логістичної компанії FedEx в американському Індіанаполісі сталася стрілянина. Повідомляється про вісім загиблих. Про це пише The New York Times з посиланням на дані поліції.

Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію 15 квітня близько 23:00 за місцевим часом.

This is new video of the FedEx Ground facility from @wrtv photographer Mike Japowicz. pic.twitter.com/ibYGKUFv5o