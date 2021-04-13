На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)

В Одеській області тримали в заручниках двох греків

Підозрювані заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси іноземців, яких тримали в заручниках

В Одеській області правоохоронці визволили двох громадян Греції, яких декілька місяців тримали в заручниках та катували. Група зловмисників викрала греків, щоб заволодіти їхнім майном. Про це повідомила поліція Одеській області.

Поліція встановила, що викрадення 55-річного грека та його 27-річного племінника сталося в лютому 2021 року. Шляхом катування та погроз зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Правоохоронці встановили місце, де тримали іноземців, та сьогодні провели спецоперацію для їх визволення. В ході спецоперації було затримано двох підозрюваних у викраденні та катуванні громадян Греції.

«Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка», - додали в поліції.