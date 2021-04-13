  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одеській області тримали в заручниках двох греків - На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    В Одеській області тримали в заручниках двох греків
    Фото: Нацполіція

    Підозрювані заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси іноземців, яких тримали в заручниках

    В Одеській області правоохоронці визволили двох громадян Греції, яких декілька місяців тримали в заручниках та катували. Група зловмисників викрала греків, щоб заволодіти їхнім майном. Про це повідомила поліція Одеській області.

    Поліція встановила, що викрадення 55-річного грека та його 27-річного племінника сталося в лютому 2021 року. Шляхом катування та погроз зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

    Правоохоронці встановили місце, де тримали іноземців, та сьогодні провели спецоперацію для їх визволення. В ході спецоперації було затримано двох підозрюваних у викраденні та катуванні громадян Греції.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками (фото)
    Фото: Нацполіція

    «Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка», - додали в поліції.

    Теги: Одещина викрадення заручники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies