Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 100 осіб

Сотні тисяч будинків залишилися без електрики

Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.

Про це пише Reuters.

Землетрус силою 7,3 бала стався незадовго до опівночі суботи. Надзвичайна подія сталася у тому ж районі, і землетрус на Фукусімі 2001 року.

Підземні поштовхи струсонули будівлі в столиці Японії Токіо за сотні кілометрів. На великій смузі північно-сходу країни зупинилися поїзди.

Сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Крім того, кілька тисяч домогосподарств залишилися без води.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Японії постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб.

Професор Інституту дослідження землетрусів Токійського університету Кенджи Сатаке вважає, що землетрус, імовірно, є афтершоком так званого Великого східно-японського землетрусу, який стався 11 березня 2011 року. За його словами, не дивно, що афтершок зафіксований через десять років, так як під час землетрусу 2011 року його магнітуда становила дев'ять балів.

Представник метеорологічного управління Японії на екстрено скликаній прес-конференції повідомив, що сильних афтершокових поштовхів можна чекати в районі землетрусу протягом тижня. Так, за півтори години після першого землетрусу вже відбулися 12 поштовхів силою понад одного бала.

Як повідомлялося раніше, через землетрус магнітудою 4,7 у столиці Вірменії почалися перебої з мобільним звʼязком.

Як повідомлялося раніше, минулого січня два поспіль землетруси було зафіксовано у Грузії.