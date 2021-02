Землетрус в Японії: 50 постраждалих і 1 млн будинків без світла

В Японії мінімум 50 людей постраждали в результаті потужного землетрусу.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Всі потерпілі – жителі префектур Міягі і Фукусіма на північному сході країни. Більшість отримали травми при падінні.

Професор Інституту дослідження землетрусів Токійського університету Кенджи Сатаке вважає, що землетрус, імовірно, є афтершоком так званого Великого східно-японського землетрусу, який стався 11 березня 2011 року. За його словами, не дивно, що афтершок зафіксований через десять років, так як під час землетрусу 2011 року його магнітуда становила дев'ять балів.

Представник метеорологічного управління Японії на екстрено скликаній прес-конференції повідомив, що сильних афтершокових поштовхів можна чекати в районі землетрусу протягом тижня. Так, за півтори години після першого землетрусу вже відбулися 12 поштовхів силою понад одного бала.

Whoa a little shaking in Japan tonight. #Earthquake pic.twitter.com/Fg5vLATU73

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT