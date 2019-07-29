Жертвами авіаудару по лікарні у Лівії стали п'ятеро медиків



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Удар здійснив військовий літак бойовиків генерала Хафтара

Польова лікарня, розташована на дорозі на південь від Триполі, потрапила під повітряний удар

У Лівії нанесли авіаудар по польової лікарні на південь від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер.

Про це повідомляє France 24.

«Влада Лівії заявляє, що був нанесений авіаудар по польовій лікарні на південь від столиці Триполі, загинули щонайменше чотири лікарі та фельдшер», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я уряду Лівії, яку підтримує ООН, відзначають, що напад стався пізно в суботу в районі Завія.

Уряд звинувачує у скоєнні авіаудару Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар.

«Польова лікарня, розташована на дорозі на південь від Триполі, потрапила під повітряний удар. П'ять лікарів загинули, ще сім осіб, у тому числі рятувальники, поранені», - заявив прес-секретар міністерства охорони здоров'я Ламін аль-Хашемі.

Удар стався в суботу, його здійснив «військовий літак бойовиків генерала Хафтара», зазначив аль-Хашемі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що в Лівії під час ракетного обстрілу знищено два військово-транспортних літаки Іл-76, які, ймовірно, належать приватній українській авіакомпанії.

Раніше повідомлялось, що генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

У відповідь Туреччина пригрозила ударом по силах лівійського генерала Хафтара.