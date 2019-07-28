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    У Лівії ракетним ударом знищено два українські літаки Іл-76 - ЗМІ

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    <span>Достеменно невідомо, де саме стався інцидент</span> - У Лівії ракетним ударом знищено два українські літаки Іл-76 - ЗМІ
    Достеменно невідомо, де саме стався інцидент
    Фото з відкритих джерел

    Літаки начебто перевозили зброю з Об'єднаних Арабських еміратів для однієї зі сторін конфлікту

    В Лівії під час ракетного обстрілу знищено два військово-транспортних літаки Іл-76, які, ймовірно, належать приватній українській авіакомпанії.

    Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише zn.ua.

    «Літаки, за умовами фрахту, перевозили зброю з Об'єднаних Арабських еміратів для однієї зі сторін конфлікту і, за непідтвердженими даними, пілотувалися українськими екіпажами. Командир одного з літаків загинув під час ракетного удару», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що інцидент стався під час боїв сил Лівійської національної армії та Уряду національної єдності (УНЄ) за аеропорт Аль-Джуфра. Згідно іншим даним, літаки були знищені під час ракетного обстрілу силами ЛНА аеропорту Місурата, контрольованого УНЄ.

    Поки офіційні коментарі від сторін конфлікту в Лівії відсутні.

    Раніше повідомлялось, що генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

    У відповідь Туреччина пригрозила ударом по силах лівійського генерала Хафтара.

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