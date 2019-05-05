Жертвами циклону Фані в Індії стали вже 33 людини



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Внаслідок шторму було зруйновано близько тисячі будинків Фото: Reuters

На думку рятувальників, кількість жертв могла бути більшою, якщо б не була проведена масова евакуація людей

Кількість жертв внаслідок циклону Фані в Індії збільшилася щонайменше до 33 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у місті Пурі місцеві лікарі нарахували 21 загиблого, ще 300 людей були травмовані. Серед загиблих були безпритульні і ті, хто всупереч попередженням, вийшли на вулицю. На думку рятувальників, кількість жертв могла бути більшою, якщо б не була проведена масова евакуація людей.

Внаслідок шторму було зруйновано близько тисячі будинків. Крім того, циклон Фані пошкодив енергетичну інфраструктуру, вартість якої становить майже 174 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що число загиблих в Індії через потужний циклон Фані, який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, становить 16.

Нагадаємо, циклон Фані накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.