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    Жінка відкрила рот на 6,5 см і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

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    Рамсделл внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі - Жінка відкрила рот на 6,5 см і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса
    Рамсделл внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі
    Фото: Guinness World Records

    Рамсделл офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі

    Зірка TikTok з 1,7 мільйона підписників потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільший жіночий рот, повідомляє New York Post.

    Відеоролики 31-річної Саманти Рамсделл зі штату Коннектикут у США кілька разів ставали вірусними завдяки унікальній зовнішності жінки – її рот відкривається на 6,5 см.

    Рамсделл офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі.

    «Це неймовірно, що в 31 рік я змогла поставити рекорд у тому, про що я боялася навіть говорити і всіляко намагалася приховати. А тепер це найяскравіша і відома всім сторона моєї особистості», - сказала вона.

    Спочатку Саманта завела свої акаунти в соціальних мережах, щоб публікувати відеоролики, в яких вона могла б демонструвати свої акторські навички. Жінка й гадки не мала, що її особлива риса приверне така увага.

    До слова, харків’янин Леонід Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарша людина, яка досі бере участь у тенісних турнірах.

    Теги: США рекорд жінка TikTok
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    Жінка відкрила рот на 6,5 см і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса