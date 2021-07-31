Жінка відкрила рот на 6,5 см і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

Рамсделл внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі

Рамсделл офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі

Зірка TikTok з 1,7 мільйона підписників потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільший жіночий рот, повідомляє New York Post.

Відеоролики 31-річної Саманти Рамсделл зі штату Коннектикут у США кілька разів ставали вірусними завдяки унікальній зовнішності жінки – її рот відкривається на 6,5 см.

Рамсделл офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як жінку з найбільшим діаметром відкритого рота в світі.

«Це неймовірно, що в 31 рік я змогла поставити рекорд у тому, про що я боялася навіть говорити і всіляко намагалася приховати. А тепер це найяскравіша і відома всім сторона моєї особистості», - сказала вона.

Спочатку Саманта завела свої акаунти в соціальних мережах, щоб публікувати відеоролики, в яких вона могла б демонструвати свої акторські навички. Жінка й гадки не мала, що її особлива риса приверне така увага.

До слова, харків’янин Леонід Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарша людина, яка досі бере участь у тенісних турнірах.