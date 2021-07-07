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    97-річний харків’янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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    Леонід Станіславський 30 років не пропускає занять з тенісу - 97-річний харків’янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса
    Леонід Станіславський 30 років не пропускає занять з тенісу
    Фото з відкритих джерел

    Леонід Станіславський є найстаршим тенісистом на планеті

    Харків’янин Леонід Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарша людина, яка досі бере участь у тенісних турнірах. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

    Леоніду 97 років, але він досі активно займається спортом і подає приклад молодому поколінню. Вже понад 30 років він ходить на корт тричі на тиждень, незважаючи на погоду, передає «5 канал».

    «Майже два роки безперервних комунікацій щоденно здійснював відділ міжнародних зв’язків НРР з суддями Гіннеса і ось - довгоочікуваний момент: Леонід Станіславський офіційно визнаний найстаршим тенісистом на планеті, який бере участь у змаганнях у віковій категорії 90+», – повідомила Лана Вєтрова.

    Цікаво, що у 2017 році Леонід Станіславський двічі здобував титул національного рекордсмена України як «Найповажнішого віку тенісист» та «Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї».

    Найстарішим тенісистом усіх часів був визнаний мексиканець Хосе Гваделупе Леал Лемус. На момент внесення до Книги рекордів Гіннеса у 2004 році йому був 101 рік і він все ще продовжував грати.

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    Теги: теніс Книга рекордов Гиннесса
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    97-річний харків’янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса