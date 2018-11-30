Жінки з каравану мігрантів оголосили голодування біля кордону із США
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Вже більше шести тисяч мігрантів із Центральної Америки прибули до мексиканського міста Тіхуана поблизу американського кордону
Десять жінок з Центральної Америки в таборі мігрантів на мексикансько-американському кордоні оголосили голодування. Протестувальники вимагають від влади США дозволити їм подати прохання про надання притулку, повідомляє Politico.
Вони також звернулися до мексиканської міграційної влади з проханням надати гуманітарні візи тим мігрантам, які хочуть залишитися в Мексиці.
Учасниці акції не оголосили, як довго мають намір голодувати.
За даними ЗМІ, вже понад шість тисяч мігрантів із Центральної Америки прибули до мексиканського міста Тіхуана поблизу американського кордону в надії отримати притулок на території США.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.
25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.