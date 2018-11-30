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    У світі

    Жінки з каравану мігрантів оголосили голодування біля кордону із США

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    <span>Мігранти на кордоні зі США</span> - Жінки з каравану мігрантів оголосили голодування біля кордону із США
    Мігранти на кордоні зі США

    Вже більше шести тисяч мігрантів із Центральної Америки прибули до мексиканського міста Тіхуана поблизу американського кордону

    Десять жінок з Центральної Америки в таборі мігрантів на мексикансько-американському кордоні оголосили голодування. Протестувальники вимагають від влади США дозволити їм подати прохання про надання притулку, повідомляє Politico.

    Вони також звернулися до мексиканської міграційної влади з проханням надати гуманітарні візи тим мігрантам, які хочуть залишитися в Мексиці.

    Учасниці акції не оголосили, як довго мають намір голодувати.

    За даними ЗМІ, вже понад шість тисяч мігрантів із Центральної Америки прибули до мексиканського міста Тіхуана поблизу американського кордону в надії отримати притулок на території США.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.

    25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.

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