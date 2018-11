Трамп погрожує «закрити назавжди» кордон з Мексикою

«Мексика мусить повернути до рідних країн цих мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців», – написав голова Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.

«Мексика мусить повернути до рідних країн цих мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!