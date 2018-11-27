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    Трамп погрожує «закрити назавжди» кордон з Мексикою

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    25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою - Трамп погрожує «закрити назавжди» кордон з Мексикою
    25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою

    «Мексика мусить повернути до рідних країн цих мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців», – написав голова Білого дому

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.

    «Мексика мусить повернути до рідних країн цих мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

    У жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

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    У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

    25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.

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