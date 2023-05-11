Живе понад 100 років та щовечора пʼє пиво: американка розкрила секрет довголіття

Довгожителька дотримується збалансованої дієти та насолоджується келихом спиртного

Мешканка Нью-Йорка (США), яка нещодавно відсвяткувала своє 104-річчя, розкрила свої секрети довгого життя. Про це пише dailymail.

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Антуанетта Інсерра зі Стейтен-Айленда розповіла, що щовечора випиває склянку пива або вермуту і дотримується збалансованої дієти, що включає м'якопанцирних крабів, пепероні та велику кількість шпинату.

А щоб зберегти гостроту розуму, вона, як і раніше, присвячує час розгадуванню кросвордів та головоломок з пошуку слів.

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У жінки четверо дітей, вісім онуків та дев'ять правнуків.

«Вона побачила, як мій син одружується, чого ми не очікували. У неї двічі був COVID і вона вижила. А потім вона побачила, як у мого сина народилася перша дитина. Отже, вона досягла великого успіху. Вона всіх дивує», – розповіла дочка довгожительки.

Антуанетта народилася 1919 року і була однією з чотирьох сестер та п'яти братів. Після закінчення восьмого класу вона влаштувалася на роботу в пральню білизни, а потім у взуттєвий магазин, перш ніж зустріла свого чоловіка, коли їй було 18 років. Пара одружилася 1944 року. Коханий Антуанетти помер, коли йому було 68 років.

На запитання про те, як їй вдалося прожити понад 100 років, жінка каже, що живе день за днем і має позитивний погляд на життя. Крім того, на її думку, ключ до довгого життя полягає в тому, щоб щодня виходити з дому й випивати щодня склянку пива чи вермуту.

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«Моя дочка виводить мене. Я беру ходунки і мені цього достатньо. Я цьому тішуся», – зауважила довгожителька.

Про життєві проблеми вона сказала: «Що ви можете зробити, коли щось відбувається? Просто відпускаєш, робиш, що можеш і все. Я просто говорю: май гарний вигляд і заводь хороших друзів. Будь ласкавою до них, і матимеш хороших друзів. Ось як я дивлюся на це».

Коли її запитали про її дієту та згадали пиво, її дочка пожартувала: «Це може бути її секретом! Хто знає?! Щодня вона встає, готова вийти на вулицю з макіяжем та у туфлях».

До слова, 100-річна британка розкрила секрет довголіття: це напій, який є в кожному домі.

Зауважимо, людям похилого віку може бути корисно вживати спиртне у невеликій кількості: вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

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Проте вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження).

Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).