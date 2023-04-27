Як продовжити життя: секрет довголіття від генетика з Гарварду

Два невеликі спортивні тренування покращать ваше здоровʼя

Нині старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя. Ви можете жити здорово у свої 80 з енергією 40-річного. Генетик із Гарварду поділився секретом довголіття, пише Medium.

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Доктор Девід Сінклер, відомий генетик Гарвардського університету, навчає людей, як протистояти старінню, змінивши спосіб життя.

Високоінтенсивне інтервальне тренування (ВІТ) – найефективніший спосіб збільшити тривалість життя та покращити здоров’я. Короткий час виконання робить цю вправу легкою, але виснажливий рівень інтенсивності має хороші результати.

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Додавання ВІТ до вашого регулярного тренування зміцнить ваше здоров’я та покращить силу. Двох 20-хвилинних тренувань щотижня достатньо, щоб отримати величезну користь.

ВІТ ефективніше, ніж вправи середньої інтенсивності, щоб знизити смертність від усіх причин серед людей у ​​віці 70 років.

За пʼять років дослідження 3% учасників ВІТ померли порівняно з 6% у групі середньої інтенсивності. Отже, короткі періоди інтенсивних вправ – це секрет довголіття.

ВІТ лякає новачка, але це вправа з високою винагородою, оскільки вона прискорює ваш метаболізм, проте погана фізична форма може призвести до травм.

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Швидку ходьбу також можна класифікувати як вправи ВІТ. Потім поступово варто переходити до більш інтенсивних тренувань. Ви можете легко знайти тисячі тренувань ВІТ для початківців на YouTube.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).