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Келих вина на старості років: вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Келих вина на старості років: вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку
Приблизно 1,34 млрд людей у 204 країнах світу станом на 2020 рік вживали шкідливу кількість алкоголю
фото з відкритих джерел

Людям похилого віку може бути корисно вживати спиртне у невеликій кількості

Вчені з Інституту показників здоров’я у Медичній школі Вашингтонського університету провели дослідження щодо впливу алкоголю: для людей старше 40 років невелика кількість алкоголю може допомогти запобігти хворобам серця, інсульту та діабету. Про це повідомляє The Bloomberg.

Вживання більше як 100 мм пива на добу для жінок та 40 мм для чоловіків віком до 40 років може бути шкідливим для здоров’я. Старші люди можуть дозволити собі випити трохи більше без негативних наслідків для організму.

Дослідники з Інституту показників здоров’я у Медичній школі Вашингтонського університету проаналізували ризик споживання алкоголю щодо 22 наслідків: серед них травми, серцево-судинні захворювання та рак. Для дослідження вони використовували дані за 2020 рік всесвітньої програми Global Burden of Disease Study, яка займається оцінюванням смертності чи втрати працездатності від основних захворювань, травм та факторів ризику.

Оптимальна добова норма алкоголю для людей різного віку:

  • жінки до 39 років – 20 мл вина, або 100 мл пива;
  • люди віком від 40 років до 64 років –  від 50 до 200 мл вина в залежності від стану здоров’я, або 187-750 мл пива;
  • люди від 65 років – 300 мл вина, або до 1.1 л пива. 

*Розрахунки на основі прикладу вина з 13% вмісту спирту та пива з 3,5%.

«Наше повідомлення просте: молоді люди не повинні пити, але людям похилого віку може бути корисно вживати алкоголь у невеликій кількості. Хоча думати, що молодь утримається від вживання алкоголю, можливо, нереалістично, ми вважаємо, що важливо повідомити останні дані, щоб кожен міг ухвалювати обґрунтовані рішення щодо свого здоров’я», – пояснила старша авторка дослідження доктор Еммануела Гакідоу.

Вчені також прослідкували, що приблизно 1,34 млрд людей у 204 країнах світу станом на 2020 рік вживали шкідливу кількість алкоголю. 59% тих, хто випив шкідливу кількість, були люди віком від 15 до 39 років. Три чверті зловживань припадає на чоловіків.

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

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Теги: здоров'я алкоголь

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