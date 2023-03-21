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Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Різка відмова від спиртного також може вплинути негативно на здоровʼя людини
фото з відкритих джерел

Навіть помірне вживання алкоголю викликає підвищення рівня цукру в крові й маркерів резистентності до інсуліну, що може впливати на розвиток діабету й серцево-судинних захворювань

Алкоголь навіть у помірних кількостях може прискорювати розвиток хвороби Альцгеймера, ідеться в дослідженні науковців Медичної школи Університету Вейк-Форест, пише Medical Express.

Дослідники виявили, що алкоголь посилює атрофію мозку, тобто відмирання клітин, а також негативно впливає на метаболізм мозку.

Дослідження проводили на мишах. Протягом 10 тижнів їм давали на вибір воду чи алкоголь. Після експерименту вчені дослідили, як добровільне та помірне споживання алкоголю змінило здорову функцію мозку та поведінку, а також перевірили організм на патологію, яка пов’язана з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера. У мишей зросла тривожність і погіршилася памʼять.

Різка відмова від алкоголю також може вплинути негативно на здоровʼя людини. Зокрема, в організмі починають формуватися амілоїдні бляшки з токсичних білків, які накопичуються в разі хвороби Альцгеймера.

Крім того, навіть помірне вживання алкоголю викликає підвищення рівня цукру в крові й маркерів резистентності до інсуліну, що може впливати на розвиток діабету й серцево-судинних захворювань.

Зауважимо, що хвороба Альцгеймера – це найбільш розповсюджена форма деменції (60–80% від кількості всіх випадків).

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

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Теги: хвороба Хвороба Альцгеймера хвороби алкоголь

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Здоров'я

Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
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