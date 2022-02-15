У Чернівецькі області запрацював парк-виставка про Гаррі Поттера (фото)
Охочих запрошують по фотографуватися з реалістичними фігурами героїв
Зануритися в магічний світ можна у селі Мамаївці
У селі Мамаївці у Чернівецькій області відкрили нову локацію – виставку за мотивами книжок про Гаррі Поттера. Про це повідомляється на Facebook-сторінці парку Vengreenery.
У дописі йдеться, що на відвідувачів очікує безліч тематичних фотозон із Гаррі та іншими героями книжок, велетенський дракон із димовим подихом висотою три метри, а також реалістичні фігури героїв.
Окрім того, для дітей будуть розважальні програми щовихідних, а також всесезонний сноутюбінг (катання на надувній камері).
Парк працює щодня з 12:00 до 20:00
Квиток для діток до шести років безкоштовний, для дітей до 14 років – 50 грн, для дорослих – 100 грн. Сноутюбінг коштує 25 грн/1 спуск.
У вартість вхідного квитка входить розважальна програма та спуск на сноутюбінгу.
У парку є фотозони, можна сфотографуватися біля макетів головних героїв, а також Геґріда та ельфа Добі. Також в локації з драконом, оленями, полем для квідичу та платформою дев’ять і три чверті. Також працює димова машина.