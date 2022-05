«Мама» «Гаррі Поттера» виклала україномовну книгу у відкритий доступ

Відома британська письменниця Джоан Роллінг виклала у відкритий доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, видані українською мовою видавництвом «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Повідомлення про це сама авторка опублікувала у своєму Twitter.

Книги про Гаррі Поттера доступні на сайті Pottermore Publishing, де є всі сім частин. Українськомовна версія покищо доступна лише для трьох із них: «Гаррі Поттер і філософський камінь», «Гаррі Поттер і таємна кімната» та «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану». Незабаром обіцяють відкрити доступ до ще чотирьох книг.

Повідомлення про це та подяку авторці Поттеріани у своєму YouTube-каналі розмістила команда «Телебачення Торонто».

Сама ж Джоан Роллінг пізніше зробила репост цього повідомлення у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

????E-books about Harry Potter in Ukrainian, free for reading, have appeared on Pottermore Publishing.

Thank you, @jk_rowling pic.twitter.com/WwcP1euhUY