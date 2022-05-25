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    «Мама» «Гаррі Поттера» виклала україномовну книгу у відкритий доступ

    Джоан Роулінг неодноразово висловлювала підтримку Україні - «Мама» «Гаррі Поттера» виклала україномовну книгу у відкритий доступ
    Джоан Роулінг неодноразово висловлювала підтримку Україні
    фото з відкритих джерел

    Повідомлення письменниця розмістила у своєму Twitter із хештегом #SlavaUkraini

    Відома британська письменниця Джоан Роллінг виклала у відкритий доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, видані українською мовою видавництвом «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Повідомлення про це сама авторка опублікувала у своєму Twitter.

    Книги про Гаррі Поттера доступні на сайті Pottermore Publishing, де є всі сім частин. Українськомовна версія покищо доступна лише для трьох із них: «Гаррі Поттер і філософський камінь», «Гаррі Поттер і таємна кімната» та «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану». Незабаром обіцяють відкрити доступ до ще чотирьох книг.

    Повідомлення про це та подяку авторці Поттеріани у своєму YouTube-каналі розмістила команда «Телебачення Торонто».

    Сама ж Джоан Роллінг пізніше зробила репост цього повідомлення у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

    Нагадаємо, у квітні стало відомо, що із Росії йде «Гаррі Поттер».

    Теги: росія окупанти телебачення книги Торонто війна Україна Twitter окупація #stoprussia
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    «Мама» «Гаррі Поттера» виклала україномовну книгу у відкритий доступ