Зірку «Чорної пантери» госпіталізували під час зйомок сиквела

Райт отримала незначні травми через інцидент з каскадером

Актриса Летішія Райт, яка грає роль Шури в кіновсесвіті Marvel, була госпіталізована під час зйомок фільму «Чорна пантера 2: Ваканда назавжди». Про це пише Deadline з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Райт отримала незначні травми через інцидент з каскадером, який стався в ході нічних зйомок в Бостоні.

Як повідомили джерела, артистку вже виписали з лікарні.

Прем'єра сиквела «Чорної пантери» відбудеться в липні 2022 року.

Вісімнадцята картина кіновсесвіту Marvel «Чорна Пантера» вийшла на екрани в 2018 році. Кінострічка отримала «Оскар» в категоріях «Краща музика до фільму», «Кращий дизайн костюмів» і «Краща робота художника-постановника».

Раніше стало відомо, що стрімінговий сервіс Disney + і режисер «Чорної Пантери» Райан Куглер створюють серіал, дія якого, як і фільму Marvel, відбувається у вигаданій країні Ваканде.

До слова, американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі «Чорна Пантера», помер у віці 42 років.