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    Зірку «Чорної пантери» госпіталізували під час зйомок сиквела

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    Зірку &laquo;Чорної пантери&raquo; госпіталізували під час зйомок сиквела - Зірку «Чорної пантери» госпіталізували під час зйомок сиквела
    Зірку «Чорної пантери» госпіталізували під час зйомок сиквела
    Фото: Marvel Studios Inc.

    Райт отримала незначні травми через інцидент з каскадером

    Актриса Летішія Райт, яка грає роль Шури в кіновсесвіті Marvel, була госпіталізована під час зйомок фільму «Чорна пантера 2: Ваканда назавжди». Про це пише Deadline з посиланням на джерела.

    За інформацією видання, Райт отримала незначні травми через інцидент з каскадером, який стався в ході нічних зйомок в Бостоні.

    Як повідомили джерела, артистку вже виписали з лікарні.

    Прем'єра сиквела «Чорної пантери» відбудеться в липні 2022 року.

    Вісімнадцята картина кіновсесвіту Marvel «Чорна Пантера» вийшла на екрани в 2018 році. Кінострічка отримала «Оскар» в категоріях «Краща музика до фільму», «Кращий дизайн костюмів» і «Краща робота художника-постановника».

    Раніше стало відомо, що стрімінговий сервіс Disney + і режисер «Чорної Пантери» Райан Куглер створюють серіал, дія якого, як і фільму Marvel, відбувається у вигаданій країні Ваканде.

    До слова, американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі «Чорна Пантера», помер у віці 42 років.

    Теги: музика серіал актриса актор робота
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    Зірку «Чорної пантери» госпіталізували під час зйомок сиквела