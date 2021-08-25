Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну

Уряд наразі не планує вводити жорсті окбмеження, однак восени ситуація може змінитись

Наприклад, у «червоних» зонах зможуть працювати кінотеатри, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть ковід-сертифікати

Міністерство охорони здоровʼя України розглядає план введення привілеїв для українців, які вакцинувалися від коронавірусу. Про це глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

Він зазначив, що з огляду на епідеміологічну ситруацію, у регіонах будуть запроваджувати різного роду обмеження. Однак навіть у «червоних» зонах для вакцинованих людей робитимуть винятки.

«Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки. Вакцинованим дозволять працювати навіть в «червоному» рівні епідеміологічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і у відвідувачів буде ковід-сертифікат», – сказав Ляшко.

Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих є достатньо. Зокрема, для запровадження послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.

«Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині й інших країнах – розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США, подивитись, що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіаннт для себе», – зазначив Ляшко.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжать до жовтня.

Зазначимо, що мер столиці Віталій Кличко назвав умову, за якої Київ не запроваджуватиме локдаун. Водночас Київ готується до локдауну: вже можна подати заявки на спецперепустки у транспорт.

Раніше очільник МОЗ пообіцяв щепленим українцям насичене життя.

Також відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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