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    Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну

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    Уряд наразі не планує вводити жорсті окбмеження, однак восени ситуація може змінитись 
    Фото: thepage.ua

    Наприклад, у «червоних» зонах зможуть працювати кінотеатри, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть ковід-сертифікати

    Міністерство охорони здоровʼя України розглядає план введення привілеїв для українців, які вакцинувалися від коронавірусу. Про це глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

    Він зазначив, що з огляду на епідеміологічну ситруацію, у регіонах будуть запроваджувати різного роду обмеження. Однак навіть у «червоних» зонах для вакцинованих людей робитимуть винятки.

    «Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки. Вакцинованим дозволять працювати навіть в «червоному» рівні епідеміологічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і у відвідувачів буде ковід-сертифікат», – сказав Ляшко.

    Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих є достатньо. Зокрема, для запровадження послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.

    «Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині й інших країнах – розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США, подивитись, що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіаннт для себе», – зазначив Ляшко.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжать до жовтня.

    Зазначимо, що мер столиці Віталій Кличко назвав умову, за якої Київ не запроваджуватиме локдаун. Водночас Київ готується до локдауну: вже можна подати заявки на спецперепустки у транспорт.

    Раніше очільник МОЗ пообіцяв щепленим українцям насичене життя.

    Також відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я бізнес карантин робота коронавірус Віктор Ляшко
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    Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну