Зірка «Чорної пантери» Чедвік Боузман помер від раку



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Чедвік Боузман помер від раку

Чедвік Боузман помер у віці 42 років

Американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі «Чорна Пантера», помер у віці 42 років.

Про це йдеться в Twitter-акаунті актора.

У 2016 році у Боузмана діагностували рак товстої кишки третьої стадії. Він боровся із захворюванням чотири роки, поки рак не перейшов в останню, четверту стадію.

«Це була честь для нього - дати життя королю Т'Чалле у фільмі «Чорна пантера», - йдеться в заяві.

За інформацією порталу TMZ, Боузман помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні родини. Публічно про свій діагноз він не говорив раніше.

У квітні актор викликав занепокоєння у своїх фанатів, оскільки на відеороликах в соціальних мережах він виглядав дуже худим. Тоді журналісти New York Post спробували дізнатися у представників актора про стан його здоров'я, однак не отримали відповіді.

Чедвік Боузман найбільш відомий своєю роллю першого чорного супергероя Marvel в «Чорній пантері». Акторові дісталася роль короля Т'Чалла. У 2018 році Боузман отримав титул «Актор року» за версією People's Choice Awards за роль в цьому фільмі.