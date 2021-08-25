Понад 70% українців готові звільнитись з роботи, якщо їм не підвищать зарплату – опитування

Більша частина респондентів, а саме 42,4%, відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати

У 35,1% випадків людей мотивує не просити про підвищення заробітної плати страх втрати роботи

Понад 70% опитаних українців незадоволені рівнем своєї заробітної плати. Про це свідчать результати опитування, проведеного сайтом із пошуку роботи Jooble.

Відтак, 42,4% опитаних українців відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, при цьому, 74,1% опитаних спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати.

Зазначається, що під час опитування були проанкетовані спеціалісти з різних галузях, таких як: виробництво, освіта, державний сектор, медична сфера, будівництво, IT, готельно-ресторанна галузь, аграрний сектор, логістика та інші.

62,5% опитаних спеціалістів мають 7+ років професійного досвіду, 22,7% – 3+ років досвіду та 14,8% із досвідом до 3 років.

«Більша частина респондентів, а саме 42,4%, відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, у той час, як 23,9% опитаних навіть не пам’ятають, коли їхня зарплата підвищувалась. 21,7% отримали підвищення заробітної плати нещодавно та 12% опитаних – при переході на нове місце роботи», – йдеться у повідомленні.

При цьому, 74,1% опитаних Jooble спеціалістів зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати, частина з них зазначила, що поки не бачить шляху підвищення заробітної плати.

Водночас 23,6% відповіли, що їм вистачає їхньої зарплати, але хотілося б краще. Повністю задоволені своєю заробітною платою лише 2,3% спеціалістів.

На питання, чи планують пошукачі у найближчі пів року просити своїх роботодавців про підвищення заробітної плати, більша частина респондентів – 53,6% – відповіли, що мають такі плани.

«Їх мотивує просити про підвищення зарплати (за порядком спадання): інфляція, підвищення середньої заробітної плати по ринку, підняття власної кваліфікації та тривалий час роботи на одному місці», – заявляють автори дослідження.

Також повідомляється, що 72,6% українських спеціалістів готові звільнитись, якщо заробітну плату не підвищать, а 27,4% опитаних до цього не готові.

«Якщо говорити про те, яким відсотком підвищення заробітної плати опитані були б задоволені, то думки розділились та більшість – 52,7% – фахівців були б задоволені підвищенням на 40%+.

При цьому, більша частина респондентів, а саме 63,8%, не була б задоволена нематеріальним заохоченням (оплата компанією навчання, оплачувана путівка на відпочинок, інші можливості заохочення) замість матеріального підвищення, а 36,2% спеціалістів це б влаштувало.

27,4% опитаних не готові звільнитись з поточного місця роботи, якщо заробітна плата не буде підвищуватись. У 35,1% випадків людей мотивує не просити про підвищення заробітної плати страх втрати роботи.

«Іншими розповсюдженими причинами, які вони зазначили під час опитування, були невеликий час роботи на поточному місці, попередні домовленості з роботодавцем, робота в бюджетній сфері та відсутність віри в те, що підвищення заробітної плати може дійсно відбутись.

Навіть якщо обставини зміняться (збільшиться стаж роботи, відбудеться підвищення кваліфікації, підвищиться середня заробітна плата по ринку, тощо), 54,8% з опитаних українців все одно не будуть просити роботодавця про підвищення заробітної плати. Змінили б своє рішення та попросили б про підвищення 45,2%», – заявили аналітики Jooble.

Опитування провели Jooble на основі анкетування 872 українських пошукачів у період з 18 червня по 5 серпня 2021 року. Анкетування було анонімним та складалося з 12 питань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю написати власний варіант у деяких запитаннях для того, щоб розширити межі відповідей та дати респонденту можливість виразити свою точку зору.

Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Були опитані респонденти віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 4%.

Нагадаємо, за підрахунками соціологів 46,6% українців вважають, що терпіти теперішнє становище вже просто неможливо. Такими є результати опитування соціологічної компанії Socis, проведеного з 29 липня по 3 серпня.