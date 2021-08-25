Як Ірина Білик співала «Лаванду» для Софії Ротару (відео)

По завершенню виступу Софія Ротару помахала Ірині Білик рукою та голосно зааплодувала

Церемонію вшанування Національних легенд України супроводжував концерт, складений із пісень Софії Ротару, виконаних українськими артистами

На днях біля Маріїнського палацу відбулася церемонія вручення нової державної відзнаки, започаткованої президентом Володимиром Зеленським, – «Національна легенда України». Церемонію вшанування легенд супроводжував концерт, складений із пісень Софії Ротару, виконаних українськими артистами.

Зокрема, композицію «Лаванда» виконала Народна артистка України Ірина Білик. По завершенню виступу Софія Михайлівна помахала Ірині Білик рукою та голосно зааплодувала.

Зазначимо, відзнаку від Володимира Зеленського «Національна легенда України» отримали сім видатних українців: поет Юрій Рибчинський, митець Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

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