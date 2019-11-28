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    У світі

    Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану

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    Президент США звернувся до&nbsp;<span>американських військових</span> - Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану
    Президент США звернувся до американських військових

    Глава Білого дому вже провів зустріч з президентом Афганістану

    Президент США Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прибув з неоголошеним візитом до Афганістану.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Трамп вже провів зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані, після чого відправився з візитом на базу амеранських військових, які дислокуються в країні.

    «Президентський літак приземлився на аеродромі в Баграмі після нічного польоту з Вашингтону разом із радником з національної безпеки Білого дому Робертом О’Браєном, невеликою групою помічників та агентів секретних служб, а також групою репортерів», - пише ЗМІ.

    До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.

    США Афганістан Дональд Трамп політика військові президент
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