Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану

Глава Білого дому вже провів зустріч з президентом Афганістану

Президент США Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прибув з неоголошеним візитом до Афганістану.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Трамп вже провів зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані, після чого відправився з візитом на базу амеранських військових, які дислокуються в країні.

«Президентський літак приземлився на аеродромі в Баграмі після нічного польоту з Вашингтону разом із радником з національної безпеки Білого дому Робертом О’Браєном, невеликою групою помічників та агентів секретних служб, а також групою репортерів», - пише ЗМІ.

President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn