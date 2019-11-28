Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану
Глава Білого дому вже провів зустріч з президентом Афганістану
Президент США Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прибув з неоголошеним візитом до Афганістану.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Трамп вже провів зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані, після чого відправився з візитом на базу амеранських військових, які дислокуються в країні.
«Президентський літак приземлився на аеродромі в Баграмі після нічного польоту з Вашингтону разом із радником з національної безпеки Білого дому Робертом О’Браєном, невеликою групою помічників та агентів секретних служб, а також групою репортерів», - пише ЗМІ.
MOMENTS AGO— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 28 листопада 2019 р.
President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn
До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.